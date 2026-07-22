Из-за атаки БПЛА в ночь на 22 июля в Ростовской области загорелась пшеница в поле

Пожар в поле был ликвидирован оперативно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду, 22 июля, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Десятки беспилотников были ликвидированы в небе над несколькими районами Дона, а в Кагальницком загорелось поле пшеницы. Об этом в своем канале в МАХ рано утром рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более двух десятков БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Гуково, а также в восьми районах области. Воздушной атаке подверглись: Зерноградский, Мясниковский, Тарасовский, Белокалитвинский, Константиновский, Красносулинский, Каменский, Неклиновский районы, - перечислил глава региона.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле.

- В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле, - добавил губернатор.

По информации главы региона, происшествие обошлось без пострадавших. А возгорание было полностью ликвидировано экстренными службами.

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