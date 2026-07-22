Более 20 БПЛА были уничтожены в ходе отражения атаки в Ростовской области 22 июля

Бойцы ПВО перехватили и уничтожили свыше 20 вражеских дронов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Более 20 беспилотников были ликвидированы войсками ПВО в небе над Ростовской областью в ходе воздушной атаки на регион в ночь на среду, 22 июля. Об этом рано утром в своем канале в МАХ рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, дроны сбили в Таганроге и Гуково, а также в восьми районах области. Атаке подверглись Зерноградский, Мясниковский, Тарасовский, Белокалитвинский, Константиновский, Красносулинский, Каменский и Неклиновский районы.

- На земле не обошлось без последствий. В Кагальницком районе после падения обломков загорелось поле с озимой пшеницей. Пострадавших нет, возгорание уже ликвидировали, - добавил Юрий Слюсарь.

Напомним, сутками ранее из-за падения обломков беспилотников загорелся лес в Милютинском районе.

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