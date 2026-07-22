В Ростовской области за полгода увеличилось число банкротов

За первое полугодие дел о банкротстве зарегистрировали 10 175 — на 11,4% больше, чем в 2025 году. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области выросло количество банкротов. Таковы данные статистики, которую подсчитали в Арбитражном суде Донского региона по итогам работы за первое полугодие 2026 года.

На расширенном заседании президиума огласили основные показатели. Всего за шесть месяцев в суд поступило 25 423 исковых заявления — на 12,9% больше, чем годом ранее.

- Особенно заметно увеличилось число споров о несостоятельности. За первое полугодие таких дел зарегистрировали 10 175 — на 11,4% больше, чем в 2025 году, и на 35,1% больше, чем в 2024-м, - заметили в инстанции.

Таким образом, доля банкротных дел в общем объеме поступлений составила 40%. Большую часть прироста обеспечили заявления о признании банкротами граждан — 9 444. Это на 6,9% больше прошлогоднего показателя и на 34,9% — чем два года назад.

Доля возвращенных заявлений также немного выросла и составила 6,1%. Всего за первое полугодие суд рассмотрел 23 049 дел — на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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