Подрядчик отказался от ремонта дороги в микрорайон Суворовский в Ростове

Нового подрядчика должны определить в августе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростова-на-Дону объявили конкурс на ремонт улицы Вавилова. Информацию опубликовали на сайте госзакупок, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Подрядчика ищет городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет о контракте на ремонт участка от улицы от Шеболдаева до Вавилова, 69. На указанные цели готовы выдели 155,4 млн рублей.

Исполнителя определят 10 августа. Завершение ремонта планируется до 14 декабря 2026 года.

Прежний подрядчик отказался от ремонта улицы Вавилова, а также от обновления проспекта Ворошиловского, Богатяновского спуска и улицы 1-й Пролетарской. Причина - финансовые проблемы. Подрядчик сообщил об отсутствии денег со стороны кредитных организаций и о сложностях со строительными материалами.

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