42-летняя женщина утонула в реке Дон в Ростовской области

Жителей Дона просят быть осторожными на водоемах. Фото: Виталий КАРНАУХ. Перейти в Фотобанк КП

42-летняя женщина утонула в реке Дон в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, смертельный случай произошел вчера, 21 июля, на водоеме в хуторе Лебяженском. Люди заметили тонущую женщину и вызвали спасателей, но помочь не успели. Сотрудники экстренной службы извлекли погибшую из воды.

По информации МЧС, с начала купального сезона на донских водоемах погибли 24 человека, в том числе трое детей.

Жителей Дона просят быть осторожными, нельзя отдыхать на диких пляжах и употреблять спиртное перед купанием. Не следует нырять в незнакомых местах. Дети должны быть под присмотром на водоемах.

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