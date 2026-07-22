17 000 потенциальных нарушений ПДД зафиксировали новые камеры в Ростове

Системы «Азимут» фиксируют широкий спектр нарушений ПДД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону восемь комплексов фотовидеофиксации «Азимут» с начала своей работы выявили 17 000 потенциальных нарушений ПДД. Об этом рассказала заместитель губернатора - министр транспорта региона Алена Беликова.

Системы «Азимут» фиксируют различные нарушения: от превышения скорости и выезда на встречную полосу до непристегнутых ремней и использования мобильного телефона за рулем. Все данные поступают в федеральную информационную систему МВД России «Паутина».

Новые дорожные камеры в Ростове находятся на Интернациональной, 36, Шолохова, 45, Малиновского, 11л/234-32 (перекресток Стачки/Малиновского), Станиславского, 46, Профсоюзной, 58, Мичуринской, 16 и 43 и на Стачки, 234-32/11л (перекресток Малиновского/Стачки).

Всего по региону к этому моменту установили 110 новых комплексов. Работу выполняет концессионер, он передает технику правительству Ростовской области.

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