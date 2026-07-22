Комплексное развитие территории планируют на месте аксайских рынков под Ростовом

Ранее суд постановил передать землю под аксайскими рынками в собственность муниципалитета. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На месте аксайских рынков под Ростовом-на-Дону планируется комплексное развитие территории (КРТ), но только после перехода земли в собственность муниципалитета или государства. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

- Ситуацию по рынкам знаете. Решение полностью поддерживаю. Земля находится в судебных разбирательствах. Она не перешла ни в городскую собственность, ни в региональную, ни в федеральную. Говорить о том, что конкретно там будет, сможем, когда получим эту землю. Однозначно там будет комплексное развитие территории. Это будет не только жилье, но и, возможно, другие направления бизнеса, - прокомментировал Сергей Куц.

По словам чиновника, обсуждать будущее территории аксайских рынков смогут только после изъятия земель, предварительно, не ранее 2027-2028 годов.

Напомним, в июле 2026 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону постановил передать землю под аксайскими рынками в собственность муниципалитета. Тогда же вынесли приговоры 15 участникам дела.

Основные подсудимые - экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко и бизнесмен Карим Бабаев - получили по 17 лет лишения свободы, а также крупные штрафы.

В суде установили, что с февраля 2000 года по апрель 2021 года Карим Бабаев руководил преступным сообществом. Участники организованной группы обманом получили 34,8 га территории, входившей в состав фонда земель Аксайского района.

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