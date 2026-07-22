Машины предложили конфисковывать у серых возчиков мусора в Ростовской области

Изъятие автомобилей планируют при повторных нарушениях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области у «серых возчиков» мусора предложили конфисковывать автомобили. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- По инициативе минприроды Дона при поддержке Заксобрания в Государственную Думу внесены предложения об ужесточении наказания для водителей автомобилей, на которых незаконно вывозятся отходы. Рассматривается возможность конфискации транспортных средств при повторных нарушениях незаконных сбросов отходов, - написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Глава региона добавил, что с 2025 года на Дону провели больше 60 экологических рейдов. В итоге на нарушениях поймали более 380 человек, в 2026 году составили 125 протоколов. За нарушения при обращении с отходами наложили штрафы на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Также в Ростовской области планируют закупить свыше 1100 новых контейнерных площадок и более 300 дополнительных мульд, реконструируют 680. На эти цели из бюджета готовы потратить 262 млн рублей.

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