В Новошахтинске завели уголовное дело после загрязнения земли нефтепродуками

Представители СК и МВД выясняют обстоятельства, при которых произошло загрязнение. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новошахтинске завели дело после загрязнения земли разлитыми нефтепродуками. Следствие ведется в рамках статьи «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (ст. 246 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

В нарушении обвиняют генерального директора коммерческого предприятия, работающего в сфере производства нефтепродуктов. По данным следствия, с ноября 2024 года по март 2026 года на территории, относящейся к категории «земли населенных пунктов», были выставлены заполненные металлические емкости. Их разместили на площадке без твердого водонепроницаемого покрытия, и это привело в проливам.

Ущерб устанавливается. По данным СК, он составил более 2,6 млн рублей, а по информации ГУ МВД России по Ростовской области предварительная сумма от нанесенного вреда оценивается в 12,5 млн рублей.

В настоящее время следователи и представители управления экономической безопасности МВД выясняют обстоятельства случившегося. По данным полиции, ранее провели обыски, изъяли технику и документацию. Подозреваемой через суд назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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