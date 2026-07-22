В центре Ростова произошло массовое ДТП. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях появилась информация о массовой аварии на проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону. Очевидцы публикуют кадры с места событий.

- Заняты средний и левый ряды. Столкнулось девять машин, — пишут пользователи в интернете. При этом некоторые ростовчане сообщают о 10 поврежденных автомобилях.

Из-за аварии движение на участке оказалось практически парализовано. По данным навигационных сервисов, автомобильный затор растянулся почти на четыре километра. Редакция уже запросила официальный комментарий Госавтоинспекции, информация уточняется.

Напомним, 20 июля в Ростовской области случилось другое массовое ДТП. На трассе в Мясниковском районе столкнулись 12 машин из-за густого дыма от пожара. Там пострадал один человек.

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