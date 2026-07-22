Инвестиции в новостройки Ростова упали почти на 8 процентов в июне

Темпы выкупа квартир в новостройках Ростова упали. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инвестиции в новые дома в Ростове-на-Дону упали на 8 процентов в июне. Об этом сообщает портал домостройдон.ру.

По итогам месяца совокупный объем вложений в строящееся жилье сократился до 494,5 миллиарда рублей. По сравнению с маем рынок потерял 41,5 миллиарда — это 7,8 процента. Снижение затронуло почти все районы города, кроме двух.

Первомайский район сохранил лидерство, но именно там зафиксирован самый серьезный отток — минус 11,5%, до 150,2 миллиарда рублей. Здесь сосредоточено почти 1,2 миллиона квадратных метров жилья — треть всего городского объема.

Неожиданно поднялся Октябрьский район. Он единственный из топ-пятерки показал рост (+0,6 процента) и с результатом 88,6 миллиарда вышел на второе место, обогнав Ленинский район. Тот потерял 11,3 процента и опустился на третью строчку с 73,8 миллиарда рублей.

Советский район сократился на 8,8 процента до 68,3 миллиарда. Кировский остался почти без изменений (–0,4%, 53,5 миллиарда). Наиболее сложная ситуация в Пролетарском районе (–17%, 26,9 миллиарда) и Ворошиловском (–3,4%, 23,1 миллиарда).

На последней строчке — Железнодорожный район, объем инвестиций там едва превысил 10,1 миллиарда рублей. Разрыв между лидером и последним районом - 14 раз.

Общий объем строящегося жилья в городе сейчас составляет 3,49 миллиона квадратных метров. Средневзвешенная цена квадратного метра в июне достигла 160,1 тысячи рублей.

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