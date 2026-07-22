Под Ростовом наркополицейские изъяли у перевозчика из Сочи пяти кг наркотиков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
На трассе под Ростовом наркополицейские задержали перевозчика с пятью килограммами запрещенных веществ. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль «Ниссан» недалеко от донской столицы. За рулем находился 47-летний житель Сочи. Ранее он не был судим.
- При досмотре машины полицейские нашли тайники под капотом и в багажнике. В них обнаружили пять вакуумных пакетов с белым порошком. Экспертиза показала, что это наркотики. Общая масса изъятого составила около пяти килограммов, - рассказали в донском главке.
Задержанный признался: оптовую партию он забрал в Москве. Товар предназначался для бесконтактного сбыта через закладчиков на территории Ростовской области и Краснодарского края.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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