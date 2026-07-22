Донской вуз закупает технику для получения арктического дизеля за 12 млн рублей

Арктическое дизтопливо можно использовать при экстремальных морозах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова закупает оборудование для получения арктического дизтоплива. Судя по документам, опубликованным на портале Госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 12 млн рублей. Арктическое дизтопливо благодаря специальным условиям переработки не кристаллизуется при очень низких температурах, не ухудшая работу топливного насоса авто.

В состав поставки войдут четыре технологических блока. Блок ректификации нефти оценили в 2 миллиона рублей. Блок получения водорода — в 3 миллиона. Блок гидроочистки дизельного топлива — в 3,5 миллиона. Блок депарафинизации дизельного топлива — еще 3,5 миллиона.

Поставщик обязан самостоятельно доставить оборудование на технологический факультет НПИ в Новочеркасске. Срок — 90 рабочих дней с момента подписания контракта.

Заявки на участие в закупке принимают до 29 июля. Оборудование предназначено для создания пилотной установки по производству арктического дизельного топлива. Заказчик — Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова.

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