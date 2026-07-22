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НовостиПроисшествия22 июля 2026 18:23

В ГАИ прокомментировали ДТП С пожарной машиной в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском пожарная машина столкнулась с легковушкой, в ГАИ назвали предварительную причину аварии
Татьяна ТИХОНОВА
ДТП с пожарной машиной и легковушкой произошло в Каменске-Шахтинском.

ДТП с пожарной машиной и легковушкой произошло в Каменске-Шахтинском.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны подробности аварии в Каменске-Шахтинском с участием легкового автомобиля и пожарной машины, которая произошла днем в среду, 22 июля. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.

- ДТП случилось в 15:40 на улице Ворошилова, 17. 42-летний водитель Toyota RAV4 на перекрестке с переулком Крупской не уступил дорогу пожарному автомобилю КамАЗ, за рулем которой находился 63-летний шофер. При этом у спецмашины были включены проблесковые маячки синего цвета и звуковой сигнал, - прокомментировали в Госавтоинспекции.

В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших нет.

- Госавтоинспекция призывает всех водителей быть внимательными и обязательно пропускать спецтранспорт с включенными световыми и звуковыми сигналами.

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