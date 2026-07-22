Застройщики в Ростовской области заплатят за школы и детсады

Застройщики обязаны или возвести объекты социальной инфраструктуры, или компенсировать определенную сумму в бюджет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для застройщиков ростовской агломерации определены суммы, которые они должны вложить в строительство социальной инфраструктуры. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц в ходе пресс-конференции 22 июля.

Как отметил чиновник, массовое жилищное строительство без опережающего развития социнфраструктуры привело к серьезным дисбалансам. Областной бюджет не может справиться с такой нагрузкой. Поэтому новые жилые проекты будут реализовывать только в формате комплексного развития территорий (КРТ). Это обязывает застройщиков создавать школы, детские сады и поликлиники.

Инфраструктурный взнос будут платить все девелоперы, работающие в рамках КРТ. Если по проекту нужны соцобъекты, застройщик строит их за свой счет и передает муниципалитету. Если инфраструктура уже есть, он вносит в областной бюджет безвозмездный платеж за дополнительную нагрузку.

В апреле 2026 года правительство утвердило единые правила расчета взноса. Сумма зависит от норматива стоимости одного места: детский сад — 2,4 млн рублей, школа — 2 млн, поликлиника — 4,268 млн. Для всех территорий, кроме Ростова-на-Дону, действуют понижающие коэффициенты.

Взнос можно перечислить несколькими платежами в течение года с даты заключения договора КРТ. Тогда индексация не применяется. Если платить после ввода дома, сумма индексируется ежегодно.

Областной закон также предусматривает субсидии. Застройщики могут получить компенсацию 100% затрат на объекты, созданные сверх нормы, и 70% — на школьные места.

Министр также сообщил о работе над градостроительными документами. В июне утвердили изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Аксая. Готовятся к принятию поправки для Батайска и сельских поселений Мясниковского района. На публичные слушания вынесут изменения ПЗЗ сельских поселений Аксайского района.

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