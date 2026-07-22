Власти хотят запретить продажу алкоголя в жилых домах в Ростовской области

В Ростовской области предлагают запретить продажу алкоголя в магазинах в многоквартирных домах. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области предлагают запретить продажу алкоголя в магазинах в многоквартирных домах. Об этом говорится в разработке проекта областного закона на сайте донского правительства.

Документ подготовил департамент потребительского рынка. Обсуждение проекта продлится до 31 июля. Если закон примут, он начнет действовать не позднее 1 января 2027 года.

Как говорится в пояснительной записке, проблема давно беспокоит жителей региона. Торговые точки с разливными слабоалкогольными напитками часто открываются на первых и цокольных этажах жилых домов. И покупатели нередко выпивают прямо во дворах. Это приводит к скандалам и жалобам соседей.

— Только за первый квартал текущего года более 80 процентов обращений в контролирующие органы касались нарушений при продаже таких напитков на розлив. Из оборота изъяли 1500 литров слабоалкогольной продукции без документов. 800 литров — из магазинов в многоквартирных домах, — приводят довод в Департаменте потребительского рынка области.

Авторы законопроекта считают, что запрет поможет навести порядок, сократить нелегальный рынок и снизить число конфликтов во дворах. Новых нормативных актов для реализации закона не потребуется. Альтернативных способов решения проблемы, по мнению разработчиков, нет.

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