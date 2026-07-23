Дипломаты оценили экспортный потенциал предприятий Ростовской области

Крупнейший завод по производству льняного масла показали дипломатам на Дону. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дипломаты, аккредитованные в Ростовской области, вместе с представителями регионального правительства посетили ведущие предприятия Азовского и Багаевского районов. Об этом говорится на сайте донского правительства.

В Новоалександровской промзоне они осмотрели завод «АСВА» — крупнейшее в России предприятие по производству льняного масла. Мощности завода рассчитаны на переработку 148,5 тысячи тонн маслосемян в год. Сырье поставляют аграрии Южного и Приволжского федеральных округов, в основном из Ростовской области. За первое полугодие 2026 года завод переработал 51,6 тысячи тонн льна, выпустил 19 тысяч тонн масла и 30,2 тысячи тонн жмыха. Продукцию закупают Китай, Турция, страны Южной Америки, а также российские предприятия, занятые в животноводстве и аквакультуре.

В Багаевском районе дипломаты побывали в винодельческом комплексе, где познакомились с местными традициями и автохтонными сортами винограда.

Отметим, что Ростовская область входит в десятку лидеров страны по экспорту. По итогам первого квартала 2026 года регион занимает второе место в ЮФО по внешнеторговому обороту и объему экспорта. Поставки продовольствия выросли на 1,9%, химической продукции — на 16,7%. Среди ключевых партнеров — Турция, Египет, Казахстан, Гонконг, Индия, Кения, Беларусь и Китай.

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