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НовостиОбщество23 июля 2026 5:07

Дипломаты оценили экспортный потенциал предприятий Ростовской области

Крупнейший завод по производству льняного масла показали дипломатам на Дону
Екатерина ПОПОВА
Крупнейший завод по производству льняного масла показали дипломатам на Дону.

Крупнейший завод по производству льняного масла показали дипломатам на Дону.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дипломаты, аккредитованные в Ростовской области, вместе с представителями регионального правительства посетили ведущие предприятия Азовского и Багаевского районов. Об этом говорится на сайте донского правительства.

В Новоалександровской промзоне они осмотрели завод «АСВА» — крупнейшее в России предприятие по производству льняного масла. Мощности завода рассчитаны на переработку 148,5 тысячи тонн маслосемян в год. Сырье поставляют аграрии Южного и Приволжского федеральных округов, в основном из Ростовской области. За первое полугодие 2026 года завод переработал 51,6 тысячи тонн льна, выпустил 19 тысяч тонн масла и 30,2 тысячи тонн жмыха. Продукцию закупают Китай, Турция, страны Южной Америки, а также российские предприятия, занятые в животноводстве и аквакультуре.

В Багаевском районе дипломаты побывали в винодельческом комплексе, где познакомились с местными традициями и автохтонными сортами винограда.

Отметим, что Ростовская область входит в десятку лидеров страны по экспорту. По итогам первого квартала 2026 года регион занимает второе место в ЮФО по внешнеторговому обороту и объему экспорта. Поставки продовольствия выросли на 1,9%, химической продукции — на 16,7%. Среди ключевых партнеров — Турция, Египет, Казахстан, Гонконг, Индия, Кения, Беларусь и Китай.

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