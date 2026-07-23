12 техногенных пожаров потушили за сутки в Ростовской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
За минувшие сутки, 22 июля, подразделения МЧС России по Ростовской области отработали более 40 вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели ликвидировали 12 техногенных пожаров, 16 загораний сухой растительности и 13 случаев возгорания мусора. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий.
В работах участвовали 280 человек личного состава и 70 единиц спецтехники. При тушении одного из пожаров, к сожалению, погиб человек.
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