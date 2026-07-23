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НовостиОбщество23 июля 2026 7:08

В Ростове на форуме представили проекты по адаптивному спорту, анимации и ИИ-полигону

Донские проекты вошли в число лучших на форуме «Сильные идеи»
Екатерина ПОПОВА
Донские проекты вошли в число лучших на форуме «Сильные идеи».

Донские проекты вошли в число лучших на форуме «Сильные идеи».

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону состоялась встреча финалистов регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени» с первым заместителем губернатора области Алексеем Господаревым и представителем Агентства стратегических инициатив Игорем Карачиным. Донской регион показал один из лучших результатов по стране: по количеству поданных идей он занял первое место в Южном федеральном округе и четвертое в России. Об этом сказано на сайте донского правительства.

Мероприятие прошло в Центре креативных индустрий. Игорь Карачин отметил, что в этом году организаторы получили более 48 тысяч заявок — в три раза больше, чем на первом форуме в 2020 году.

Ростовская область участвует в форуме уже шестой год подряд. В этот раз от дончан поступило более 2600 инициатив, из которых эксперты отобрали десять самых перспективных. Среди них — проекты по созданию тренировочных пространств для адаптивных атлетов, популяризации науки через анимацию, восстановлению экосистемы малых рек, разработке ИИ-полигона для обработки данных и созданию органосберегающих имплантатов. Авторы этих идей представят регион в финале, который пройдет в Нижнем Новгороде. Победители получат комплексную поддержку своих проектов.

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