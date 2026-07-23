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НовостиОбщество23 июля 2026 7:41

Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Ростовской области 23–24 июля

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Екатерина ПОПОВА
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение.

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 23 и 24 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, грозы и усиление ветра. Глава города Александр Скрябин предупредил жителей о возможных последствиях непогоды и призвал соблюдать меры безопасности. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Коммунальным и экстренным службам было поручено оперативно отслеживать изменения погоды и при необходимости сразу же устранять последствия стихии.

В экстренных ситуациях жителям рекомендуется звонить в службу спасения по номеру «112».

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