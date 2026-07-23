Коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Ростове коммунальщики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды 23–24 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Ростовской области объявили штормовое предупреждение. В связи с этим коммунальные и экстренные службы Ростова были переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Коммунальщика было поручено оперативно отслеживать изменения погодных условий и при необходимости незамедлительно устранять последствия стихии.

Отметим, что по данным синоптиков, 23 и 24 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильный дождь, грозы и усиление ветра.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исчезают насекомые и птицы: Почему в Ростове устарели 80% деревьев и к чему это может привести, рассказала эколог