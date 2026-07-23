В Ростовской области ищут военнослужащего, самовольно покинувшего часть

По данным администрации, мужчина может передвигаться на попутке Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полиция разыскивает 47-летнего военнослужащего. Он самовольно покинул расположение своей части в Мясниковском районе. Об этом сообщается на официальной странице районной администрации.

Предположительно, мужчина может передвигаться на попутке. Также есть вероятность, что дончанин вооружен.

Приметы разыскиваемого: средний рост, плотное телосложение.

– При обнаружении или получении любой информации о местонахождении просьба немедленно сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 112 или 102, – говорится в сообщении.

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