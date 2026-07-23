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НовостиОбщество23 июля 2026 10:43

Застройщиков на Дону обязали строить школы и сады или платить взнос

Застройщиков на Дону обязали строить соцобъекты или платить
Екатерина ПОПОВА
Застройщиков на Дону обязали строить соцобъекты или платить.

Застройщиков на Дону обязали строить соцобъекты или платить.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области для застройщиков вступают в силу новые правила. Теперь все жилые проекты будут реализовывать только в формате комплексного развития территорий. Точечная застройка, когда дома строили без школ и детсадов, больше не допускается. Девелоперам придется либо самим возводить социальные объекты и передавать их городу, либо перечислять инфраструктурный взнос в бюджет региона. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

Размер платежа рассчитывают исходя из потребностей будущих жильцов. На каждое место в социальных учреждениях установлены свои нормативы: детский сад — 2,4 миллиона рублей, школа — 2 миллиона, поликлиника — 4,268 миллиона. Для муниципалитетов, кроме Ростова-на-Дону, действуют понижающие коэффициенты. Внести взнос можно разными способами — сразу, частями в течение года или в течение четырех месяцев после сдачи дома.

Регион предусмотрел меры поддержки для застройщиков. Если социальный объект будет обслуживать не только новый микрорайон, но и соседние территории, власти компенсируют 100 процентов затрат. Также девелоперам возместят 70 процентов расходов на строительство школ для жителей новостроек. Сумма взноса будет ежегодно индексироваться.

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