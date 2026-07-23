Застройщиков на Дону обязали строить школы и сады или платить взнос

Застройщиков на Дону обязали строить соцобъекты или платить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области для застройщиков вступают в силу новые правила. Теперь все жилые проекты будут реализовывать только в формате комплексного развития территорий. Точечная застройка, когда дома строили без школ и детсадов, больше не допускается. Девелоперам придется либо самим возводить социальные объекты и передавать их городу, либо перечислять инфраструктурный взнос в бюджет региона. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

Размер платежа рассчитывают исходя из потребностей будущих жильцов. На каждое место в социальных учреждениях установлены свои нормативы: детский сад — 2,4 миллиона рублей, школа — 2 миллиона, поликлиника — 4,268 миллиона. Для муниципалитетов, кроме Ростова-на-Дону, действуют понижающие коэффициенты. Внести взнос можно разными способами — сразу, частями в течение года или в течение четырех месяцев после сдачи дома.

Регион предусмотрел меры поддержки для застройщиков. Если социальный объект будет обслуживать не только новый микрорайон, но и соседние территории, власти компенсируют 100 процентов затрат. Также девелоперам возместят 70 процентов расходов на строительство школ для жителей новостроек. Сумма взноса будет ежегодно индексироваться.

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