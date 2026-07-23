В Ростовской области закрепили ответственность застройщиков за соцобъекты

В Ростовской области ужесточили требования к застройщикам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

C 2026 года все жилые проекты в Ростовской области будут реализовывать только в формате комплексного развития территорий. Теперь застройщик обязан либо построить соцобъекты за свой счет и передать городу, либо заплатить инфраструктурный взнос. Об этом на пресс-конференции сообщил сообщил министр строительства региона Сергей Куц.

Сумму взноса будут рассчитывать исходя из того, сколько мест в детсадах, школах и поликлиниках понадобится будущим жителям. Стоимость одного места уже определена: детский сад — 2,4 миллиона рублей, школа — 2 миллиона, поликлиника — 4,268 миллиона. Для всех городов и районов области, кроме Ростова-на-Дону, действуют понижающие коэффициенты.

Власти также предусмотрели поддержку для строителей. Если социальный объект будет обслуживать не только новый комплекс, но и соседние территории, государство компенсирует все 100 процентов затрат. А на строительство школ для жителей новостроек девелоперам вернут 70 процентов расходов.

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