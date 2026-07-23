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НовостиОбщество23 июля 2026 11:46

В Ростове полиция начала проверку после сообщения о массовой драке

Ростовчане сообщили о драке в Первомайском районе города, полиция проводит проверку
Ангелина СКИБА
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции начали проверку после сообщения о массовой драке в Первомайском районе города. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

- Проводится проверка по факту поступившей информации. Выясняются личности возможных участников и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, - прокомментировали в полиции.

Ранее местные жители рассказали в соцсетях о конфликте, в котором участвовали около десяти человек. Детали инцидента неизвестны.

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