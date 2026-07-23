Глава Ростовской области показал, как будет выглядеть парк «Дружба» в Ростове

Реконструкцию планируют провести в три очереди. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь показал в соцсетях, как будет выглядеть парк «Дружба» в Ростове-на-Дону после реконструкции. Территорию площадью почти 10 га ждет масштабное обновление.

Донской глава потребовал начать работы уже в этом году и завершить их в 2027 году.

- При реализации всех проектов благоустройства будем опираться на квалифицированных проектировщиков, которые будут работать в тесном сотрудничестве с центром компетенций городской среды Ростовской области, - отметил Юрий Слюсарь.

Реконструкцию планируют провести в три очереди. Сначала займутся главным лестничным маршем, центральной аллеей, пляжной зоной и каскадным фонтаном. Затем на территории появятся спортивный кластер, терраса у воды и экстрим-парк для детей.

Проект успешно прошел экспертизу, получены положительные заключения по инженерным изысканиям, конструктивным и проектным решениям. Работы будут вести в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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