В районе Шахт устраняют порыв на магистральном водозаборе реки Дон

Подачу воды перераспределили по двум другим водоводам по резервной схеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области произошел порыв на магистральном водоводе, от которого вода поступает в сторону Шахт. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

- 23 июля образовалась авария на магистральном водоводе большого диаметра подачи воды из водозабора реки Дон в районе станции Мелиховская в направлении очистных сооружений питьевой воды ШДВ третьего подъема города Шахты, - прокомментировала Антонина Пшеничная.

Чтобы локализовать повреждение, специалисты перекрыли две запорные арматуры большого диаметра выше и ниже места порыва.

Водоснабжение ведется в штатном режиме. Подачу воды перераспределили по двум другим водоводам по резервной схеме.

Ремонт уже ведется. Задействовали восемь человек, один экскаватор и одну аварийную машину. Ответственная организация - ГУП РО «УРСВ». Предварительно, полностью устранить порыв должны до 20 часов 23 июля.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Новошахтинске завели уголовное дело после загрязнения земли нефтепродуками

На Дону под следствием оказалась гендиректор завода по производству нефтепродуктов (подробности)