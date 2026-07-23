В Ростовской области планируют запретить пивные магазины в многоэтажках

800 литров нелегального алкоголя нашли именно в магазинах жилых домов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области планируют запретить продажу разливного алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующие поправки в региональный закон сейчас находятся на обсуждении. Информация опубликована на сайте донского правительства.

- Целью правового регулирования является установление запрета в сфере розничной продажи напитков в многоквартирных домах, для повышения эффективности борьбы с нелегальным рынком, - уточняется в уведомлении властей.

Прием предложений по проекту изменений в областной закон продлится до 31 июля 2026 года. Предварительно, новые меры могут вступить в силу не позднее 1 января 2027 года. Разработчик проекта - департамент потребительского рынка Ростовской области.

Власти отмечают, что торговые точки часто находятся на первых или цокольных этажах, и жильцы домов регулярно жалуются на конфликтные ситуации.

Только в первом квартале 2026 года более 80% всех обращений касались нарушений при продаже разливных напитков. За этот же период из оборота изъяли 1500 литров пенного без документов, при этом 800 литров нелегального алкоголя нашли именно в магазинах жилых домов.

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