Самовольно покинувшего часть военного нашли в Ростовской области

Разыскиваемый ранее военнослужащий обнаружен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области нашли 47-летнего военнослужащего, самовольно покинувшего расположение своей части в Мясниковском районе. Об этом сообщили районные власти.

- Разыскиваемый ранее военнослужащий обнаружен. По информации правоохранительных органов, он нейтрализован. Угрозы для жителей нет, - прокомментировали в администрации Мясниковского района Ростовской области.

Местных жителей попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, о розыске стало известно сегодня, 23 июля. Сотрудники полиции искали уроженца Читинской области. Предупреждали, что мужчина может быть вооружен.

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