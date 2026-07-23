Бастрыкин потребовал доклад об избиении ребенка в детсаду Ингушетии

В соцсетях появилась информация об избиении ребенка в детском саду в Махачкале. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о возможном избиении ребенка в детском саду в Ингушетии. Об этом сообщает издание «АиФ — Северный Кавказ».

Уточняется, что инцидент произошел 20 июля в частном детском саду села Кантышево. По информации из соцсетей, воспитатель во время занятия несколько раз ударила по голове восьмилетнего мальчика.

Следственное управление СК по Ингушетии уже начало процессуальную проверку. О ее результатах доложат главе Следственного комитета.

Напомним, еще более пугающий случай произошел в Махачкале 8 мая. Мама привела трехлетнюю дочь в детский сад здоровой, а вечером забрала с оторванным пальцем ноги — он болтался в колготках.

Ребенок жаловался на боль, дома при переодевании из колготок выпала оторванная часть пальца. В больнице пришить ее не смогли: фрагмент пальца нужно было держать в холоде и провести срочную операцию.

По словам местных жителей, воспитатели не вызвали скорую и не предупредили родителей. Девочку отдали уже одетой, а оторванный палец положили под стопу. Родные удивлены, что ребенок не плакал и не звал на помощь. Они предполагают, что травму могли обезболить.

Что именно случилось, пока неизвестно. Мама говорит, что в здании шел ремонт, и дочь могла пострадать там.

Двоих воспитателей и заведующую арестовали. Прокуратура проводит проверку, Следком возбудил дела по статьям об оказании небезопасных услуг и халатности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В детском саду Махачкалы девочка лишилась пальца, мама нашла его дома в колготках

Воспитателей и заведующую задержали, возбуждено уголовное дело (подробнее)