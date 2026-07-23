В Ростовской области осудили главу Зерноградского городского поселения

Слушания прошли в Зерноградском районном суде Ростовской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области главу администрации Зерноградского городского поселения признали виновной в превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Зерноградский районный суд Ростовской области назначил четыре года колонии общего режима с лишением права в течение двух лет занимать должности на государственной службе. В муниципального образования взыскали ущерб в 1,6 млн рублей, - прокомментировали в инстанции.

Напомним, дело в суде рассматривали с июля 2025 года. Гособвинитель требовал для подсудимой пять лет колонии. Ранее обвиняемой продлили меру пресечения в виде заключения под стражей до 17 августа 2026 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Новошахтинске завели уголовное дело после загрязнения земли нефтепродуками

На Дону под следствием оказалась гендиректор завода по производству нефтепродуктов (подробности)