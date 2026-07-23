Пенсионерка из Ставрополя потеряла 2,5 млн рублей при продаже брюк

Пытаясь продать вещь в интернете, пенсионерка попалась на уловки мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе пенсионерка пыталась продать брюки через интернет, а в итоге осталась с товаром, но потеряла 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает издание «АиФ — Северный Кавказ».

75-летняя жительница краевого центра разместила объявление о продаже одежды. Ей написал потенциальный покупатель и прислал ссылку. Женщина перешла по ней, и на телефоне появилось сообщение о взломе.

Сразу после этого раздался звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и заявил, что сбережения под угрозой. Он убедил пенсионерку сдать имеющиеся драгоценности в ломбард, а вырученные деньги вместе со всеми накоплениями перевести на безопасный счет.

Женщина выполнила все указания. Только после разговора с дочерью она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общий ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции устанавливают личности обманщиков.

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