Предприятие из Новочеркасска находится в процессе банкротства

По решению суда назначен временный управляющий. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятие «Форте Металс ГмбХ» из Новочеркасска находится в процессе банкротства. Это подтверждается на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Процедуру наблюдения в отношении предприятия ввели по решению Арбитражного суда Ростовской области от 8 июля 2026 года. Назначен временный управляющий.

Сообщается, что в суд поступили иски от нескольких кредиторов. Суммы финансовых требований разные, от 300 тысяч и 974 тысяч рублей до 32,5 млн рублей.

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