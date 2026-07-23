Предприятие из Новочеркасска находится в процессе банкротства

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Предприятие «Форте Металс ГмбХ» из Новочеркасска находится в процессе банкротства. Это подтверждается на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Процедуру наблюдения в отношении предприятия ввели по решению Арбитражного суда Ростовской области от 8 июля 2026 года. Назначен временный управляющий.
Сообщается, что в суд поступили иски от нескольких кредиторов. Суммы финансовых требований разные, от 300 тысяч и 974 тысяч рублей до 32,5 млн рублей.
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