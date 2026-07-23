Спортсменка из Ростовской области завоевала золото первенства России по плаванию

Арина Брыканова - воспитанница спортшколы олимпийского резерва №22. Фото: Федерация водных видов спорта России

Спортсменка из Ростовской области Арина Брыканова завоевала золотую медаль первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок в возрасте от 16 до 18 лет. Об этом сообщают донские власти.

Арина Брыканова преодолела дистанцию в 400 метров вольным стилем за 4 минуты 15,78 секунды.

Первенство продолжается. За медали в Калуге соревнуются более 900 спортсменов из 63 субъектов России. На соревнованиях отбирают сильнейших для национальных сборных.

Напомним, Арина Брыканова - воспитанница спортшколы олимпийского резерва №22. Ранее в составе сборной России спортсменка завоевала серебро первенства Европы в Германии в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

- Победа донской пловчихи на всероссийских соревнованиях - результат упорного труда, целеустремленности и высокого профессионализма как самой спортсменки, так и ее наставников, - подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

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