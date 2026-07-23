Ученые Ростовской области отметили влияние солености Азовского моря на моллюсков

Рост солености повлиял на количество моллюсков и ареал их обитания. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые из Ростовской области выяснили, что повышение солености Азовского моря повлияло на моллюсков. Популяции промысловых видов исследовали со 2 по 14 июля, сообщает пресс-служба научно-исследовательского института рыбного хозяйства (Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»).

Оказалось, с ростом солености морской воды до 14-15 ‰ улучшились условия не только для креветок. Тажке зафиксировали увеличение численности и биомассы скафарки (анадары), рапаны и мидий, расширился ареал их обитания.

Первое подобное исследование провели в 2025 году. Тогда выявили значительные запасы скафарки и впервые предложили добывать этого двустворчатого моллюска с помощью драг, которые в Азовском море еще не применялись.

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