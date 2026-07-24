На трассе в Ростовской области 21-летняя девушка погибла в съехавшем с дороги авто. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В социальных сетях региональной Госавтоинспекции появилась информация о смертельной аварии. В результате ДТП на трассе погибла 21-летняя пассажир иномарки.

- Авария произошла вечером 22 июля на 14-м километре автодороги Элиста — Ремонтное — Зимовники. Водитель автомобиля «Форд Фокус» потерял управление, съехал на левую обочину и врезался в дерево, — уточнили инспекторы.

От полученных травм 21-летняя девушка скончалась. По словам водителя, в момент удара она находилась на переднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Сейчас полицейские выясняют все детали трагедии.

Напомним, 17 июля в Ростове-на-Дону произошла другая смертельная авария. В микрорайоне Стройгородок 41-летняя мотоциклистка врезалась в бордюр и скончалась в реанимации. У погибшей остались двое сыновей.

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