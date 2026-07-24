В Ростовской области прошли спасательные учения работников шахты

В Ростовской области успешно прошли спасательные учения работников шахты. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области работники угольной шахты прошли специальные спасательные учения без остановки производственного процесса. Такая информация появилась на сайте Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

- Эксперимент прошел на объекте предприятия «Донской антрацит». Специалисты проверили действия руководителя и членов вспомогательной горноспасательной команды во время ликвидации условной аварии, — пояснили в ведомстве.

Тренировка состоялась 21 июля на территории шахты «Дальняя». Для проведения учений на место привлекли сотрудников местного военизированного горноспасательного отряда. Наблюдатели оценивали навыки шахтеров по оперативному спасению людей.

Проведенная проверка подтвердила готовность коллектива к внештатным ситуациям. Работники организации успешно выполнили все задачи и продемонстрировали практические навыки для работы в опасных условиях.

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