Власти рассказали о планах застройки левого берега и будущем территории бывших Аксайских рынков

Левобережную часть Ростова намерены продолжить застраивать высотками. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судьба двух привлекательных и одновременно сложных территорий ростовской агломерации начинает проясняться. Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц рассказал об освоении земли на левом берегу Дона и территории, которую ранее занимали Аксайские рынки. По словам главы ведомства, застройка здесь неизбежна, однако власти намерены уйти от хаотичной точечной модели в пользу комплексного развития территории.

Левый берег

Левобережная часть Ростова активно застраивается. По оценке министра, возведение нескольких жилых районов находится на финальной стадии. Оставшиеся свободные участки тоже будут застраивать - в формате комплексного развития территории.

Одна из особенностей левобережной территории — это пойменные грунты. Строительство здесь требует дополнительных вложений в инженерные сети. Чтобы получить объективные данные о состоянии грунтов, в прошлом году началась организация сети наблюдательных скважин. Как пояснил Сергей Куц, мониторинг будет постоянным.

Рассматриваются разные того, какие объекты будут появятся на территории. Один из них — возведение высотного жилья, однако пока решение еще не принято. Власти рассматривают предложения от застройщиков.

Застройку будут вести по комплексному развитию территорий. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория бывших Аксайских рынков

С бывшими рынками ситуация иная. Напомним, долгое время территория Аксайских рынков находилась под контролем преступной группы. Следствие установило, что с 2000 по 2021 год они мошенническим путем получили земельные участки площадью 34,8 гектара из фонда Аксайского района. Их стоимость на тот момент составляла 167,4 миллиона рублей. Чтобы узаконить владение, с 2003 по 2016 год проводились сделки с недвижимостью. Доход сообщников с 2008 по 2020 год оценили в 398,7 миллиона рублей.

В середине июля суд вынес приговор 15 фигурантам. Бывший глава Аксайского района и предприниматель - организатор преступной группы - получили по 17 лет лишения свободы и штрафы. Согласно решению суда, арестованное имущество должно перейти в доход государства, а земельные участки - вернуться в собственность Аксайского района.

Сергей Куц считает, что предметно определяться с застройкой бывших аксайских рынков будут в 2027 или 2028 годах. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Куц объяснил, что в настоящее время земля еще не перешла в собственность государства.

— Говорить о конкретных планах мы сможем тогда, когда получим эту землю. Сейчас можно сказать однозначно, что это будет комплексное развитие территорий и что это будет не только жилье.

По его словам, ориентировочные сроки, когда можно будет вернуться к предметному обсуждению застройки этой площадки, — 2027–2028 годы. До этого времени должна завершиться процедура изъятия земель.

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