Жителей Ростовской области просят сообщать о встречах с редким орланом-белохвостом. Фото: Михаил ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области ученые ЮНЦ РАН просят сообщать о встречах орлана-белохвоста. С таким призывом к жителям региона обратился местный орнитолог Рамиз Савицкий.

- Вид начал восстанавливать численность и гнездиться вблизи крупных городов. Пилотные проекты с искусственными гнездами показали свою эффективность и могут применяться для сохранения редких птиц, — отметил биолог.

Для поддержки популяции в Багаевском районе на высоте от семи до 15 метров установили 32 платформы. В результате в долине реки Дон поселилась одна пара орланов и две семьи аистов.

Орлан-белохвост занесен в Красную книгу России. Это крупный хищник с весом от четырех до семи килограммов. Птица предпочитает селиться около водоемов и питается преимущественно рыбой.

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