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НовостиОбщество24 июля 2026 5:29

За сутки спасатели потушили девять техногенных пожаров в Ростовской области

В Ростовской области за сутки привлекли 224 человека для ликвидации пожаров и аварий
Екатерина РУДЕНКО
За сутки спасатели потушили девять техногенных пожаров в Ростовской области.

За сутки спасатели потушили девять техногенных пожаров в Ростовской области.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 23 июля, спасатели ликвидировали 19 возгораний на территории Ростовской области. Такая информация появилась в социальных сетях регионального МЧС.

— Пожарно-спасательные подразделения потушили девять техногенных пожаров и 10 загораний сухой растительности или камыша. В результате происшествий пострадал человек, — сообщили представители экстренного ведомства.

Помимо борьбы с огнем специалисты привлекались к ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий. Всего в оперативных работах за сутки участвовали 224 человека и 56 единиц специальной техники.

Напомним, 22 июля в Сальске произошел другой пожар. Во дворе частного дома загорелся сарай на площади 12 квадратных метров. При тушении спасатели обнаружили тело 10-летнего мальчика. Предварительной причиной трагедии называют детскую шалость с огнем.

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