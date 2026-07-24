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НовостиОбщество24 июля 2026 7:31

27 тонн мяса птицы отправили из Ростовской области в Катар

Продукцию из Ростовской области экспортировали в Катар
Ангелина СКИБА
Продукция соответствует требованиям страны-импортера.

Продукция соответствует требованиям страны-импортера.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 13 по 17 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Катар оформили 27 тонн мяса птицы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

- Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствует требованиям страны-импортера, - говорится на сайте надзорного ведомства.

Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарных требований в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

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