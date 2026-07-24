Жителей Таганрога предупредили о плановых учениях в воинской части 24 июля

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
В первой половине дня 24 июля в воинской части Таганрога пройдут учения. Об этом предупредила глава города Светлана Камбулова.
- Сегодня с 11 часов на территории воинской части пройдут плановые учения. Это штатное мероприятие, угрозы для жителей нет, - подчеркнула Светлана Камбулова.
Глава Таганрога попросила всех сохранять спокойствие.
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