Средние июльские цены на продукты опубликовали в Ростовской области

Средние цены зафиксировали по состоянию на 20 июля 2026 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средние цены на продукты питания в Ростовской области опубликовал Ростовстат. Речь идет о данных по состоянию на 20 июля 2026 года.

В частности, указали стоимость разных видов мяса. Говядина в среднем по региону на указанную дату продавалась по 711,09 рубля за килограмм. Самую дешевую можно было купить в Сальске, по 657 рублей, самую дорогую - в Таганроге, там говядина стоила 724 рубля.

Средняя стоимость свинины составила 431 рубль за килограмм. Самая дешевая свинина в регионе продавалась в Ростове-на-Дону - 410,79 рубля, самая дорогая - в Шахтах - 455,82 рубля.

Стоимость баранины на отчетный период - 802,73 рубля за килограмм. Самая дешевая - в Волгодонске - 766,63 рубля, самая дорогая - в Шахтах - 832,21 рубля.

Куры охлажденные и мороженые в среднем стоили 254 рубля за килограмм. Меньше всего за птицу платили в городе Миллерово - 234,17 рубля, самую высокую цену по региону зафиксировали в Таганроге - 265,91 рубля.

Средние цены по региону на сливочное масло составляли 1044,34 рубля за килограмм. Молоко пастеризованное 2,5-3,2% стоило 94,73 рубля за литр. Десяток куриных яиц в среднем продавался по 85,88 рубля.

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