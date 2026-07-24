На данный момент на объекте работают десять человек, задействовали десять единиц техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На мусорном полигоне в Шахтах ликвидировали основной очаг тления. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

- Удалось ликвидировать основной очаг тления методом послойной пересыпки инертными материалами. Также ведутся работы по проливу поверхности полигона водой. Площадь очагов сокращена до 50 кв. метров, - написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

На данный момент на объекте работают десять человек, задействовали десять единиц техники.

Напомним, тушение на полигоне ТБО в Шахтах ведется с 18 июля. Изначально площадь горения составляла около 300 кв. метров.

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