В Морозовске сгорела «ГАЗель», есть пострадавший

Пожар потушили четыре сотрудника МЧС, задействовали одну спецмашину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На улице Щаденко в Морозовске сгорела «ГАЗель», пострадал мужчина. Инцидент произошел 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

- Пострадавший мужчина пытался самостоятельно справиться с пламенем, но получил ожоги рук и спины. Пожар на четырех квадратных метрах потушили четыре сотрудника МЧС, задействовали одну спецмашину, - рассказали в экстренном ведомстве.

Предварительно, транспорт мог загореться после поджога.

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