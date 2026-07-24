В Морозовске сгорела «ГАЗель», есть пострадавший

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
На улице Щаденко в Морозовске сгорела «ГАЗель», пострадал мужчина. Инцидент произошел 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
- Пострадавший мужчина пытался самостоятельно справиться с пламенем, но получил ожоги рук и спины. Пожар на четырех квадратных метрах потушили четыре сотрудника МЧС, задействовали одну спецмашину, - рассказали в экстренном ведомстве.
Предварительно, транспорт мог загореться после поджога.
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