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НовостиПроисшествия24 июля 2026 9:38

В Морозовске сгорела «ГАЗель», есть пострадавший

Полыхающую «ГАЗель» потушили в Морозовске, пожар мог произойти из-за поджога
Ангелина СКИБА
Пожар потушили четыре сотрудника МЧС, задействовали одну спецмашину.

Пожар потушили четыре сотрудника МЧС, задействовали одну спецмашину.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На улице Щаденко в Морозовске сгорела «ГАЗель», пострадал мужчина. Инцидент произошел 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

- Пострадавший мужчина пытался самостоятельно справиться с пламенем, но получил ожоги рук и спины. Пожар на четырех квадратных метрах потушили четыре сотрудника МЧС, задействовали одну спецмашину, - рассказали в экстренном ведомстве.

Предварительно, транспорт мог загореться после поджога.

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