Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Аэропорт Платов в Ростовской области попал под санкции Евросоюза. Соответствующая информация указана в документе от 23 июля 2026 года, опубликованном на сайте ЕС.
В пояснениях говорится, что донская аэрогавань якобы используется для транспортировки товаров и технологий, используемых в секторе обороны и безопасности.
Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Платов действуют с февраля 2022 года. В 2024 году стало известно, что донская авиагавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.
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