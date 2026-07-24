Аэропорт Платов в Ростовской области попал под санкции ЕС

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Платов действуют с февраля 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Платов в Ростовской области попал под санкции Евросоюза. Соответствующая информация указана в документе от 23 июля 2026 года, опубликованном на сайте ЕС.

В пояснениях говорится, что донская аэрогавань якобы используется для транспортировки товаров и технологий, используемых в секторе обороны и безопасности.

Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Платов действуют с февраля 2022 года. В 2024 году стало известно, что донская авиагавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.

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