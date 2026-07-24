Компанию в Ростовской области признали банкротом из-за долга в 31 млн рублей

Слушания состоялись в Арбитражном суде Ростовской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Топливную компанию в Ростовской области признали банкротом. Информация опубликована в электронной картотеке дел Арбитражного суда региона.

Заявления о несостоятельности рассматривали с декабря 2025 года. Финансовые требования на общую сумму в 31,4 млн рублей заявили несколько кредиторов, в том числе три банка.

В связи с этим была введена процедура наблюдения. В итоге временный управляющий предоставил суду отчет, ходатайство о введении конкурсного производства и сообщил, что «должник является неплатежеспособным».

Решение вынесли 22 июля 2026 года.

- Признать компанию банкротом. Открыть в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сроком до 21 января 2027 года, - говорится в документах Арбитражного суда Ростовской области.

Добавим, срок конкурсного производства может продлеваться. После завершения процедуры назначенный управляющий должен предоставить отчет.

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