Новые правила работы приютов для бездомных животных введут в Ростовской области. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области изменят правила работы приютов для безнадзорных животных. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства.

- Документ направлен на совершенствование правового регулирования. Основная цель заключается в обеспечении комплексной безопасности населения, включая ветеринарные и санитарные требования, — пояснили в областном управлении ветеринарии.

По новым правилам срок пребывания животного в учреждении сократят с 38 до 30 дней. Это позволит снизить финансовую нагрузку и освободить места для приема новых особей. Также специалисты запретят возвращать на улицу собак, которые нападали на людей или признаны опасными.

Дополнительно в организациях создадут отдельные зоны для хранения твердых и биологических отходов. Планируется, что обновленный порядок вступит в силу до 15 декабря.

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