В Матвеево-Курганском районе во время атаки дронов погибли домашние животные

К счастью, в районе никто не пострадал. Фото: Телеграм-канал Дины Алборовой.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в результате падения беспилотника погибли домашние животные. Об этом сообщила глава муниципалитета Дина Алборова по итогам выезда в хутор Греково-Тимофеевка, где сейчас устраняют последствия ночной атаки.

По словам главы, обломки БПЛА спровоцировали возгорание газовой трубы. Серьезно пострадало одно домовладение: полностью разрушена крыша, выбиты окна. Люди не пострадали, однако при взрыве погибли животные. Повреждения также получили два автомобиля, еще в двух соседних домах выбиты стекла.

На месте создан оперативный штаб и комиссия для оценки ущерба. Электро- и газоснабжение уже восстановлено, строители начали ремонт кровли. Алборова подчеркнула, что всем службам поставлена задача действовать оперативно, а пострадавшим окажут всю необходимую помощь, включая психологическую.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что минувшей ночью в регионе уничтожили почти полсотни дронов. Атаке подверглись Таганрог, Ростов, Сальск и несколько районов. В Таганроге госпитализированы мужчина и женщина в состоянии средней тяжести.

