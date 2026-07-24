В Ростовской области из незаконного оборота изъяли 38 тонн моторного топлива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области из незаконного оборота изъяли 38 тонн моторного топлива. Об этом стало известно 24 июля по итогам оперативного совещания, которое провел губернатор Юрий Слюсарь.

— Сотрудники полиции продолжают активную работу. Проводятся проверки по 32 фактам нарушений в сфере оборота нефтепродуктов, из незаконного оборота изъято оборудование для кустарного производства, — отметили участники заседания.

Правоохранители также обратили внимание на завышение стоимости горючего. Сейчас специалисты проверяют 12 компаний, которые продавали автомобильное топливо по ценам выше среднерыночных на 50 процентов. Материалы по семи случаям уже передали в антимонопольную службу.

Кроме того, инспекторы зафиксировали четыре факта реализации опасной для машин продукции. Контроль за региональным рынком горюче-смазочных материалов будет продолжен.

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